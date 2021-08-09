Москва, 9 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Все российские спортсмены на Олимпиаде в Токио были «чистыми». Хотелось бы также и «чистых» судей, заявил 9 августа журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Габриэль фон Макс. Обезьяны как судьи искусства. 1889

Отвечая на вопрос телеканала «Матч ТВ» по поводу впечатлений от Олимпиады в Токио, глава МИД РФ заявил, что преобладают «восторг» и «ощущение гордости за страну».

Он отметил не только самих спортсменов, но и тех, кто обеспечивал им надлежащую форму — тренеров, врачей, массажистов. Российские спортсмены, сказал глава ведомства, «блеснули», «несмотря на очевидные проявления предвзятости».

По его словам, такие случаи «были абсолютно откровенными», хотя и немногочисленными. Он также добавил, что к восторгу «примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далёкие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы».

Лавров «Мы говорим про «чистых» спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были «чистыми». Но нам ещё нужны «чистые» тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей чёткостью ».

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Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По «золоту» Россия на пятом месте, по общему числу медалей — на третьем.