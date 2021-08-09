Москва, 9 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Блогер Дина Саева обратилась к своим недоброжелателям, которые значительно старше её. Она опубликовала для них пост в историях своего Instagram-аккаунта 9 августа.

Скриншот с YouTube Дина Саева

«Встранной стране мы живём, в которой взрослые люди набросились на девочку, которая зарабатывает на жизнь сама», — пишет блогер о себе. «Очень грустно становится от того, что… взрослую аудиторию успех ребёнка не вдохновляет, а вызывает желание написать едкие комментарии… Очень жаль, что у вас в жизни так», — сетует Саева.

Ранее Дина Саева рассказала, что борется с депрессией, которая появилась у неё из-за ненависти со стороны пользователей Сети. «Оставьте меня в покое… Я не хочу видеть ваши физиономии даже в запросах», — написала она критикующим её людям.