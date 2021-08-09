Москва, , 20:55 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) удивлен позиции члена Совфеда Владимира Джабарова, который не поддержал предложение депутатов ввести запрет на въезд в Россию тем, кто притесняет русскоговорящих в Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне немного удивительна позиция моего уважаемого друга сенатора Владимира Джабарова, который выступил с критикой предложения депутатов ввести запрет на въезд в Россию тем, кто притесняет русскоговорящих в Киргизии. Подобным маргиналами нечего делать в нашей стране, они и у нас на родине могут творить различные бесчинства», — отметил Слуцкий.

В Госдуме рассчитывают на на адекватную реакцию киргизских властей и привлечение к ответственности виновных.

«Надеемся, что подобного не повторится, особенно с учётом того, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны», — добавил он.

Ну, а с российской стороны предупредительные меры будут далеко не лишними, подчеркнул глава комитета.

По мнению Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие».

Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Кроме того, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.

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