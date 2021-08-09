Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Функция кросс-прогрессии не появится в «королевской битве» Apex Legends до 2022 года. Об этом 9 августа сообщило издание Eurogamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Задержка связана «не только с техническими проблемами слияния существующих учетных записей, но также и с юридическими и договорными вопросами относительно покупки контента на других платформах», — рассказывает Райан Ригни, директор по связям с общественностью в Respawn.

Функция кросс-прогрессии позволила бы геймерам переносить прогресс своего аккаунта между разными игровыми платформами. Точная дата её появления в Apex Legends пока не сообщается.