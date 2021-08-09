Владикавказ, 9 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Причиной отказа кислородной системы в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе стал прорыв трубы. Из-за аварии на подземном трубопроводе, подающем кислород, произошло прекращение подачи кислорода. Об этом заявил 9 августа врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

По его словам, в настоящее время пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ, подается кислород из баллонов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:00 9 августа в Республиканской больнице скорой медицинской помощи РСО-Алании произошло ЧП — отключилась система подачи кислорода. В результате аварии погибли девять пациентов реанимационного отделения. Всего на момент отключения подачи кислорода в этих отделениях находился 71 пациент.

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