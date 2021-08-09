Челябинск, 9 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Стела «Город трудовой доблести» будет открыта в Челябинске в ноябре. Такую информацию привёл на аппаратном совещании вице-мэр Сергей Авдеев.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

Как пишет Накануне.Ru, она может появиться 4 ноября. Закупка стелы уже осуществлена, также заключён контракт на подготовку необходимой проектной документации по ряду работ.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск стал «Городом трудовой доблести» 2 июля 2020 года. Всего тогда по решению президента России Владимира Путина это почётное звание получили 20 городов страны.