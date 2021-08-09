Вашингтон, 9 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Адвокат компании Disney Даниэл Петрочелл высказался относительно судебного иска актрисы Скарлетт Йоханссон, исполнившей главную роль в фильме «Чёрная вдова». Об этом 9 августа пишет издание «Канобу».

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

По данным СМИ, адвокат обвинил артистку в том, что она хочет получить от Disney «очередной чек», несмотря на чётко прописанные условия контракта. Петрочелли назвал поступок Йоханссон «продуманной PR-кампанией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скарлетт Йоханссон подала иск к Disney, так как фильм «Чёрная вдова» был единовременно выпущен в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus. По мнению актрисы, она лишилась процентов с кассовых сборов, а именно $50 млн.