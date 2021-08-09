Москва, 9 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград для деятелей культуры и искусства — орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

Орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Указ об их учреждении опубликован 9 августа на официальном сайте правовой информации.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» будет вручаться за создание театральных постановок, кинофильмов, телевизионных, литературных или музыкальных произведений или передач, концертных и цирковых программ, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, заслуживших широкое общественное и профессиональное признание.

Кроме того, орденом предполагается награждать за проектирование и возведение уникальных архитектурных объектов, произведений живописи и скульптуры, за изучение, сохранение и популяризацию российской культуры и искусства, культурного наследия народов Российской Федерации и другие достижения в сфере культуры.