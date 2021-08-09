Киев, 9 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как сказал Александр Лукашенко, заявил на брифинге вечером 9 августа пресс-секретаря президента Зеленского Сергей Никифоров.

Иван Шилов REGNUM Боевик

По его словам, все заявления Александра Лукашенко на этот счет Зеленский считает «безосновательными». По мнению президента Украины, подчеркнул пресс-секретарь, соответствующими заявлениями Лукашенко лишь пытается отвести «взгляд общества» от событий, которые сегодня происходят на территории Белоруссии.

«Правительство Украины… направляет свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета», — добавил Никифоров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Белоруссии. Также он в очередной раз обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в РБ.

«Зачем вы это творите, это же соседи, родные люди… Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали», — заявил Лукашенко.