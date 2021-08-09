Москва, , 20:40 — REGNUM Верховный суд отклонил иск КПРФ и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, которые оспаривали решение ЦИК об исключении бизнесмена из федерального списка кандидатов от партии на предстоящих выборах в Госдуму восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Верховный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ЦИК отменила регистрацию Грудинина, основываясь на данных Генпрокуратуры о том, что кандидат в депутаты Госдумы Грудинин не выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов. Как установили в надзорном ведомстве, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.

«Благодаря надзорному ведомству было выявлено, что на момент выдвижения на выборы Грудинину принадлежало более 16 тыс. акций офшорной компании», — отметила прокурор в ходе процесса.

В ведомстве также указали на то, что Грудинин был обязан закрыть все иностранные компании и избавиться от иностранных активов перед тем, как баллотироваться в Государственную думу.

«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», — говорится в постановлении суда.

Грудинин должен был войти в первую тройку федерального списка КПРФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о намерении обжаловать решение ВС — вплоть до ЕСПЧ.

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