Владикавказ, 9 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Во Владикавказе скончались девять пациентов больницы из-за аварии в кислородной системе. Всего в реанимации находился 71 человек. По данным минздрава на утро 9 августа, находившихся на лечении от COVID-19 было 67 человек. В тяжелом состоянии были 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

U.S. Navy В больнице

Как сообщало ИА REGNUM, поломка в республиканской больнице скорой медицинской помощи была выявлена около 18:00 9 августа. При отключении кислородной системы медики воспользовались резервной подачей кислорода из баллонов, однако к 19:24 пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщила о семерых погибших и двоих находящихся в тяжелом состоянии.

Спустя двадцать минут было уточнено, что, по данным врио главы минздрава Сослана Тебиева, число скончавшихся увеличилось до девяти. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ, передает ГТРК «Алания». В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 62 человека. Об их состоянии не сообщается, как и о причинах возникновения поломки в системе подачи кислорода.