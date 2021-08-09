Пекин, , 20:33 — REGNUM На полигоне Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая стартовали совместные военные учения штабов, частей и подразделений вооруженных сил Российской Федерации и Китайской Народной Республики под кодовым названием «Запад/Взаимодействие-2021». Об этом 9 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что о начале маневров объявил их старший руководитель, член Центрального военного совета (ЦВС) КНР Ли Цзочэн.

Официальные лица ВС РФ и НОАК подчеркивают, что целью учений является углубление взаимодействия двух армий в противостоянии террористической угрозе, а также в поддержании международной и региональной безопасности. Совместное военное мероприятие подобного высокого, оперативно-стратегического уровня наглядно отражает масштабы российско-китайского стратегического партнерства и взаимного доверия между нашими странами.

В ходе церемонии открытия учений был проведен инспекторский смотр. Личный состав российских и китайских подразделений, участвующих в мероприятии, был разбит на 13 наземных расчетов и два воздушных эшелона. Учения пройдут в течение пяти дней и завершатся 13 августа.