Токио, 9 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Konami примет участие в международной игровой выставке gamescom 2021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе компании.

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На выставке Konami раскроет подробности двух своих будущих проектов: eFootball и Yu-Gi-Oh! Master Duel. Об анонсах новых видеоигр в рамках gamescom 2021 пока не сообщается.

Добавим, что выставка gamescom 2021 пройдёт с 25 по 27 августа. Из-за бушующей пандемии коронавируса она будет организована в онлайн-формате.