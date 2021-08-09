Ханты-Мансийск, 9 августа, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 172 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (56 случаев), сообщает 9 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 175 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 9 августа в Югре зарегистрировано 67 024 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 63 010 человек, 984 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).