Москва, 9 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Врач диетолог Алексей Ковальков стал гостем YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Ролик с его участием доступен на канале гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ляйсан Утяшева

В выпуске диетолог рассказал о похудании: перечислил запрещённые продукты, развеял несколько мифов об эффективности различных диет, а также поделился своим опытом потери веса за короткий срок. Зрители шоу оценили выбор гостя.

«Прекрасная передача, потрясающий гость, очень интересный разговор! Хочу продолжение», — прокомментировала Инна Безменова.

«Боже, какая прелесть. Спасибо большое за такого гостя. Очень интересная тема о питании. Продолжайте снимать дальше, приглашайте интересных людей!» — пишет пользователь с ником «Медиапоэзия».

"Огромное спасибо за Ковалькова, обожаю его как диетолога, а тут еще и так подробно все объяснил и рассказал», — поблагодарил пользователь с ником «Макс ***».

Ранее Ляйсан Утяшева пригласила на шоу «Дерзкая готовка» певицу Полину Гагарину. На проекте артистка рассказала о воспитании детей, диете и тяжёлых моментах в жизни.