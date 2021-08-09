Йошкар-Ола, 9 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 9 августа, прививку от коронавируса сделали 135 805 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Из этого числа 106 225 жителей региона получили оба компонента антикоронавирусной прививки, завершив вакцинацию.

Кроме того, около 3 тыс. жителей Марий Эл прошли ревакцинацию.

До настоящего момента в республику поступило 151 420 комплектов вакцин от коронавируса. До конца текущей недели регион ожидает поставки еще 14,1 тыс. комплектов препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл сохраняется напряженная ситуация с распространением коронавируса. Об этом свидетельствует рост числа случаев внебольничных пневмоний, увеличение госпитализации, занятость коечного фонда и возросшая летальность.

Так, число госпитализаций в июле текущего года в три раза выше показателей июня. Кроме того, 24% умерших от COVID-19 в республике с начала пандемии скончались в июле текущего года.

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