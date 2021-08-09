Москва, 9 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Нескольким британским гражданам закрывается въезд в Россию в ответ на недружественные действия со стороны Лондона, говорится в опубликованном 9 августа заявлении заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Закрыто

Дипломат напомнил, что британские власти в декабре 2020 г. и в нынешнем апреле введели персональные санкции в отношении российских граждан «из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».

Лахонина назвал эти действия «ничем не обоснованными выпадами». По оценке Москвы, Лондон показал, куда движется его внешняя политика: британцы хотят вести «деструктивную деятельность на двустороннем треке», причём после выхода Британии из ЕС наращивание санкционного инструментария и рвение очернять Россию только усилились.

Российский дипломат назвал действия Лондона «попыткой вмешательства во внутренние дела» России и «давлением на российскую систему правосудия».

В итоге недружественные действия Британии привели к ответу со стороны России «на основе принципа взаимности»: Москва решила ввести «персональные санкции в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность».

Лахонин «Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Данные меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ».

Напомним, в конце апреля Британия ввела очередные антироссийские санкции, на этот раз против 14 граждан РФ.