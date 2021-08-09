Нижний Новгород, 9 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Украшение сквера на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. Нижегородцы разделились на два лагеря. Большинство критикуют искусственные деревья с пластиковыми цветами, некоторым такое решение пришлось по вкусу.

MichaelGaida Кладбище

Недовольные нижегородцы публикуют фотографии фальшивых деревьев и говорят, что такие украшения вызывают у них ассоциацию с кладбищами.

«Вот и у нас появилось это ликующее кладбище около метро «Заречная». Похоже, в память о погибших, неполитых, неухоженных деревьях и кустах, посаженных в прошлом году по известной программе. Выбритая земля, сорняки и огромные венки — отличный подарок к 800-летию. Спасибо, что благоустройства ради не все деревья тогда признали аварийными — они и живы», — высказалась Марина Игнатушко.

«Живые посадить, любопытно, что помешало… Как на кладбище. Пластмасса», — согласна с ней Мария Амброзяк.

«Отвратительно. Видела вблизи, просто примотанные букеты искусственных цветов», — поделилась впечатлениями нижегородка Екатерина Рудакова.

«На кладбище уместно. Как может быть такой колхозный вкус у архитекторов и дизайнеров города?» — считает Екатерина Агеева.

«Могилки здравого смысла? Похороны хорошего вкуса?» — спросил Aleksandr Kolchin.

«Глядя на картинку, можно воскликнуть — «япона икебана!» — пошутила Ирина Смыслова.

У некоторых пользователей искусственные деревья вызвали ностальгию.

«Пару лет назад такой кладбищенский дизайн, имитирующий цветочные трупы, был распространен в Москве повсеместно. Теперь почин подхватили «городские дизайнеры»: вероятно, стырили эти веники из столичных неликвидов и осчастливливают недалеких провинциалов», — предположил Игорь Пшеницын.

«Всё детство и юность жила на улице Ярмарочный проезд. Все советские годы до перестройки это был ухоженный сквер, зелёный и около первых этажей каждого дома свои клумбы с цветами, жители выращивали. Была зелёная и природно сочная улица. Сейчас, считаю, проявлена деградация сознания, причём коллективная деградация, кто эту пластмассу придумал и воплотил», — написала Елена Гулевских.

«Полвека назад новоселам Ленинского района раздали саженцы и они, непрофессионалы, озеленили свои дворы. Деревья прекрасно чувствуют себя до сих пор. Затем явились «технократы». За что ни возьмутся — результат один. Не способны даже на то, что по силам было пионерам — сажать деревья», — возмутился Пётр Земсков.

Наиболее активные пользователи готовы перейти к решительным действиям.

«Составлять петицию с требованием не практиковать использование пластиковых украшений города как нарушение экологии», — предложила Наталья Панина.

Нижегородцы, которым украшение сквера понравилось, упрекают недовольных соседей в огульной критике и бездействии.

«Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сам сделал, хотя бы вокруг себя, около своего дома, на придворовой территории. Нет, не царское это дело. А вот критиковать чужую работу — всегда готовы», — считает Elena Wilkova.

«Все дружно взяли рассаду, грабли, лопаты, и вперед, облагораживать. Кто мешает? Сидеть только на пятой точке могут и разглагольствовать. На самом деле только бухтеть могут…» — считает Елена Богачева.

«Судя по комментариям, группу надо бы переименовать в «Бухтящий Нижний», — написала Любовь Шумихина в группе «Прекрасный Нижний».

Самая позитивная часть нижегородцев считает, что такие украшения могут сделать людей добрее.

«Очень красиво! Надо по всему городу такую красоту поставить! Во всех скверах, чтобы люди радовались жизни и были добрее!» — написала Светлана Кручинина.