Йошкар-Ола, 9 августа, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора по Марий Эл Светлана Булатова констатировала сохранение напряженной ситуации с распространением коронавируса в республике.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Об этом свидетельствует рост числа случаев внебольничных пневмоний, увеличение госпитализации, занятость коечного фонда и возросшая летальность.

Так, число госпитализаций в июле текущего года в три раза выше показателей июня. Кроме того, 24% умерших от COVID-19 в республике с начала пандемии скончались в июле текущего года.

При этом Булатова подчеркнула, что из числа граждан, полностью завершивших вакцинацию, заражаются коронавирусом около 0,1%. Среди них нет тяжелых форм COVID-19 и летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в очередной раз продлили режим повышенной готовности. Так, в период до 13 сентября по-прежнему запрещается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей.

Жители республики в местах массового скопления граждан обязаны носить защитные маски.

Читайте также: В Марий Эл режим повышенной готовности вновь продлён