Сургут, Югра, 9 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Сургутский завод стабилизации конденсата возобновил загрузку производственных мощностей. Об этом сообщается в Instagram — аккаунте ООО «Газпром переработка».

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Предприятие принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке газового конденсата к транспортировке (ЗПКТ) с 8 августа, говорится в сообщении.

«В настоящее время товарная продукция Сургутского ЗСК поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию. В ближайшее время планируется начать отгрузку потребителям. Объём поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на ЗПКТ», — сообщает пресс-служба «Газпром переработки».

Напомним, 5 августа 2021 года на территории завода по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое произошло возгорание. В связи с пожаром все работы на предприятии были приостановлены, в том числе и подача сырья на Сургутский ЗСК.