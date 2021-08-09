Екатеринбург, 9 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему первому замглавы свердловского управления СКР Михаилу Бусылко и экс-зампрокурора региона Дмитрию Чуличкову. Приговор огласил Ленинский районный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Бусылко дали восемь с половиной лет колонии строгого режима, Чуличкову — девять. Оба подсудимых признаны виновными в получении особо крупной взятки. Их на девять лет лишили права занимать должности в госорганах, Бусылко лишили звания полковника юстиции, Чуличкова — классного чина.

Также суд признал члена адвокатской палаты Владимирской области Владимира Вострецова виновным в посредничестве в передаче взятки и покушении на мошенничество. Подсудимый получил девять с половиной лет колонии строгого режима и лишён звания подполковника юстиции. Также ему запретили на шесть лет занимать госдолжности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор в отношении экс-главы особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.

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