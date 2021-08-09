Киев, 9 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Адаптивный карантин на Украине планируют продлить ещё как минимум на два месяца, заявил 9 августа министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Министр напомнил, что с учётом ранее принятых решений карантин должен работать до конца лета.

«Предварительно мы проговорили, и с учетом той эпидситуации, которую мы сейчас видим в Европе… в Украине нужно продлить адаптивный карантин еще на два месяца», — заявил Ляшко.

Министр в очередной раз напомнил, что на Украине распространяется штамм Дельта, который сильнее поражает людей и намного интенсивнее передается от человека к человеку. Он призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

ИА REGNUM напоминает, что модель адаптивного карантина предусматривает, что в каждом регионе страны действуют свои ограничения в зависимости от количества случаев заболевания коронавирусом.