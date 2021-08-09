Москва, 9 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Журнал Forbes подсчитал, какую сумму рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) получил за участие в шоу «Холостяк». Об этом 9 августа пишет издание «Канобу».

Gil Zetbase Тимати

По данным СМИ, гонорар Тимати составил от 40 до 50 млн рублей. Как признался изданию Forbes сам Тимати, условия участия в проекте были «беспрецедентными», но подробностей он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати стал участником восьмого сезона шоу «Холостяк». В рамках передачи девушки должны были бороться за сердце Юнусова — в финале проекта он выбрал Екатерину Сафарову.