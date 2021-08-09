Минск, , 19:28 — REGNUM «Белоруссию никто не уступит — ни Россия, ни Китай», — заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

«Белоруссия — это святое место», — уверен он.

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По мнению Лукашенко, белорусское общество якобы «монолитно», и он со своим окружением знают «что такое суверенитет и независимость», поэтому новая атака Запада будет отражена.

Лукашенко подверг критике Запад за неадекватность реакции на политику официального Минска, демонстрировавшего сближение с ЕС и США накануне белоруской президентской кампании 2020 года. По словам политика, Белоруссия и сейчас готова восстанавливать отношения с Западом.

Бывшим западным друзьям и партнёрам он напомнил не только о плодотворной деятельности, но и красотах ландшафтов, предложив переключиться на позитив: «Посмотрите, какая прекрасная природа!».

«Мы ничем не отличаемся от русских. Мы вообще от россиян ничем не отличаемся», — заметил при этом Лукашенко.

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