Париж, 9 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Стратегическая игра Humankind пополнит библиотеку сервиса Game Pass в день своего релиза — 17 августа 2021 года. Об этом 9 августа сообщает «Игромания».

Microsoft Xbox Game Pass

Речь идёт о PC-версии сервиса. Релиз Humankind на других платформах пока не анонсирован.

В Humankind игрокам нужно будет провести своё государство через шесть исторических эпох, стараясь добиться победы над соседями по карте. Разработкой проекта занимается французская студия Amplitude Studios.