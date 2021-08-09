Киев, , 19:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, объявил о новых назначениях в руководящем составе Вооруженных сил страны.

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Об этом он заявил в ходе визита на остров Змеиный (Одесская область), передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский назначил новых командующих воздушными силами, десантно-штурмовыми войсками, а также новых командующих оперативного командования «Юг», «Восток», «Запад», а также заместителей начальника генерального штаба.

«Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт… Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает всё от него зависящее для защиты нашей Родины», — заявил в своем комментарии президент.

Напомним, что 27 июля Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и после этого практически полностью сменил руководящий состав генштаба. Президент призвал не рассматривать эти ротации как «нечто чрезвычайное», заявив, что смена руководителей ВСУ является продолжением начатых кадровых изменений в министерстве обороны Украины и в секторе безопасности в целом.