Вашингтон, 9 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Саманта Маркл, старшая сестра Меган Маркл, раскритиковала её последний благотворительный проект. Об этом 9 августа пишет издание «Пятый канал».

Office of the Governor-General Меган Маркл

Как отмечает издание, Саманта Маркл заявила, что проект её сестры на самом деле PR-акция, а Меган не любит никого, кроме себя. «Тебе пора научиться по-человечески обращаться с людьми, а не играть их чувствами. Ты не имеешь права так вести себя с другими — с королевской семьей, с твоим собственным папой», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в честь своего 40-летия Меган Маркл запустила инициативу под названием «40×40». В рамках акции 40 влиятельных знакомых Маркл потратят 40 минут своего времени для помощи женщинам, потерявшим работу из-за COVID-19.