Минск, , 19:20 — REGNUM Во время подавления массовых протестов против бессменного правления Александра Лукашенко в 2020 году «ему власть осточертела». Об этом 9 августа руководитель постсоветской республики завил в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

«Я очень был обижен на людей, но мне казалось, что их было гораздо больше», — рассказал Лукашенко о своей реакции на массовые протесты в финале президентской кампании прошлого года.

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«Я привык, что меня люди слушают и понимают», — сказал Лукашенко.

По его словам, ему приходилось сдерживать силовиков от расправы над манифестантами. Рассказывая о СОБР, Лукашенко сказал: «Это настоящие мужики. Ну, может быть не все».