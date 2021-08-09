Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Новые американские санкции разрушают те отношения, которые есть сейчас у Москвы и Вашингтона, заявил 9 августа российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что американские власти продолжают «искусственно нагнетать обстановку», Антонов заявил:

«Присвоив себе право судить и карать «неугодных», вновь идёт по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН».

Дипломат добавил, что очередные антироссийские действия Вашингтона противоречат «духу Женевы» и сводят на нет предпринимаемые до сих пор попытки стабилизировать российско-американские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США анонсировал новые санкции против России: на этот раз под них подпали НПО «Пульсар», Asia-Invest и Charter Green Light Moscow.

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