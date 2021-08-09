Владикавказ, 9 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошла авария в системе обеспечения кислородом пациентов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. На месте поломки ведутся восстановительные работы. Больные обеспечиваются кислородом из баллонов.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

Инцидент случился 9 августа около 18:00, пишет «15-й Регион». В больницу прибыли врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло и врио главы минздрава Сослан Тебиев. В минздраве уточнили, что на время устранения причин аварии для пациентов больницы скорой помощи подается кислород из резервных баллонов.

По данным минздрава, на 9 августа в данном медучреждении на лечении от COVID-19 находится 651 пациент, у 308 из них диагноз подтвержден. В реанимации оказывается помощь 67 пациентам в тяжелом состоянии, из них к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.