Минск, , 19:12 — REGNUM В воспитании белорусских граждан необходимо навести порядок на основе стандарта. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Он также назвал своих учителей. По словам Александра Лукашенко, таковыми стали иракский лидер Саддам Хусейн и ливийский лидер Муаммар Каддафи, а также кубинский лидер Фидель Кастро.

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«Они порой такие перлы выдавали, что додуматься было трудно», — поведал аудитории Александр Лукашенко, характеризуя своих учителей.

Он также отметил, что Каддафи был чудаковатым, искал и нашёл подземное море. По словам Лукашенко, его учителя — выдающегося мыслителя, западные политики «замочили».