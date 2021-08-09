Гилфорд, Великобритания, 9 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Симулятору исследования космоса No Man's Sky исполнилось пять лет с момента релиза. В честь этого события 9 августа разработчики проекта опубликовали на своём YouTube-канале тематический видеоролик.

Blake Patterson No Man's Sky

На видео показаны фрагменты геймплея вперемешку с кадрами из студии разработки No Man's Sky. Помимо этого, авторы проекта напомнили, что сейчас они работают над новым расширением под названием Frontiers.

No Man's Sky вышла в 2016 году и получила смешанные отзывы от геймеров и критиков — на тот момент многие предрелизные обещания разработчиков не были исполнены. Спустя некоторое время проект всё же получил высокие оценки.