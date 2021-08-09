Москва, 9 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Блогер Катя Адушкина записала видеообращение к своим фанатам. Ролик доступен на её YouTube-канале.

Скриншот с YouTube Катя Адушкина

На видео блогер рассказала о причинах расставания со своим парнем Сёмой. Адушкина призналась, что она стала инициатором разрыва отношений. «Мы уже редко виделись… я уже не воспринимала человека, как партнёра, как парня. Он стал для меня родным человеком и последние полгода я стала относиться к нему больше как к другу», — объяснила она.

Добавим, что за сутки ролик посмотрели более 784 тыс. человек, а 73 тыс. из них поставили видео отметку «нравится». Благодаря этому оно попало в тренды YouTube.