Бишкек, 9 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года бизнес-компании и жители Киргизии взяли в коммерческих банках почти 189 млрд 334 млн сомов (свыше 163 млрд 331 млн рублей) кредитов. Такие данные приводит Нацбанк республики.

Процент с кредита

Это на 19 млрд 391 млн сомов (около 16 млрд 728 млн рублей) или на 11,4% больше, чем было получено займов за аналогичный период 2020 года.

Также финансовый регулятор отмечает, что по итогам первой половины нынешнего года просроченные более чем на месяц кредиты достигли 4 млрд 687 миллиона сомов (4 млрд 64 млн рублей).

При этом в сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель увеличился сразу на 714 млн сомов (616 млн рублей) или почти на 18%.