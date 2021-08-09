Киев, , 19:14 — REGNUM Украина остается верным другом Белоруссии и готова поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, заявил на брифинге вечером 9 августа пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019 President.gov.by

Спикер отметил, что Украина в политические процессы внутри «соседней страны» не вмешивается, но, «как и все демократические государства, сомневается относительно юридического статуса самого Лукашенко».

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко… А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества», — заявил пресс-секретарь президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент БелоруссииАлександр Лукашенкозаявил, что Киев однажды «допрыгается» и что белорусский президент «переступит границу».

«Я когда-нибудь рискну, переступлю эту границу без оружия… И у меня будет там не 40% [поддержки] украинцев, а минимум 90. И мы Украину вернем… Не для того, чтоб поработить Украину и прочее, а для того, чтоб Украина была Украиной», — сказал Лукашенко.