Москва, , 19:06 — REGNUM Запад уже сейчас готовится к тому, чтобы не признавать итогов выборов в Государственную думу, которые состоятся 17−19 сентября, заявил 9 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Ложь в информационной войне Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лавров «Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов».

Он добавил, что в России будут предприниматься «соответствующие меры». Выборы в Госдуму, подчеркнул глава МИД РФ, — это внутреннее дело России. В России есть все инструменты контроля за выборами, в том числе «механизмы обеспечения объективного подсчёта голосов».

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