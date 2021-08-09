Нижний Новгород, 9 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В полицию обратился житель Нижнего Новгорода, лишившийся по вине телефонного мошенника своих сбережений — 995 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По словам 58-летнего мужчины, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что счет нижегородца якобы взломали мошенники и отправили от его имени заявку на получение кредита.

Лжеполицейский порекомендовал потерпевшему «обезопасить сбережения» — обналичить все имеющиеся деньги и перевести их на «специальный счет», номер которого мошенник продиктовал нижегородцу по телефону.

Взволнованный мужчина выполнил все указания, в результате чего лишился почти миллиона рублей.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленника поймают, то ему будет грозить до шести лет тюрьмы.