Остин, США, 9 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Ролевой экшен Darksiders III выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 9 августа сообщает «Игромания».

Постер игры Darksiders 3

Релиз Darksiders III на новой платформе состоится уже 30 сентября 2021 года. Добавим, что на PC, PS4 и Xbox One игра вышла ещё в 2018 году.

Darksiders III рассказывает историю Ярости — одного из всадников Апокалипсиса. По сюжету, ей нужно победить семь смертных грехов и разобраться с заговором против её братьев.