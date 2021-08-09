Москва, , 19:01 — REGNUM Партия«Единая Россия» намерена провести перезагрузку здравоохранения и именно для этого собирает предложения в народную программу в сфере медицины.

Денис Проценко Kremlin.ru

Об этом во время открытия федерального Штаба общественной поддержки партии заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Выполнить перезагрузку не может один человек. Это не делается по какому-то единоличному управленческому решению сверху. Есть понимание, что нам предстоит. Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами сестрами, фельдшерами, то есть с теми, кто работает на земле, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. Собственно, при разговоре, эту задачу передо мной ставил наш Президент — система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент», — подчеркнул он.

Денис Проценко отметил, что на площадке «Единой России» уже прошла серия онлайн-конференций с врачами из регионов.

«Есть понимание, что путь стандартизации сейчас единственно верный. Масштабирование этого проекта нам видится очень важным. Стандартизация — не покупка оборудования и так далее. Это и образование, и изменение отношения. Это забота, сопереживание, это все то, что мы обсуждаем с коллегами. «Единая Россия» помогает — собирает эти мнения в народную программу», — сказал Денис Проценко.

Он также вручил удостоверения членов штаба общественной поддержки заместителю главврача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ» Татьяне Амплеевой, президенту «Лиги здоровья нации» Лео Бокерии, главному врачу ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова» Валерию Вечорко, президенту Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксане Драпкиной и председателю Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Марии Якунчиковой.

Церемония открытия федерального штаба общественной поддержки «Единой России» проходит в Москве 9 августа. Его возглавил Герой РФ, сенатор Александр Карелин. В состав штаба вошли лидеры мнений в различных сферах, а также более 30 некоммерческих организаций, в том числе — ОНФ, «Волонтеры-медики», «Молодая Гвардия Единой России», Всероссийское общество «Знание», АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти», Благотворительный фонд «Память поколений», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», волонтерское движение #МыВместе, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и другие.

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» в августе открылись практически по всей стране, их возглавили лидеры общественного мнения. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках в регионах уже прошли сотни мероприятий — круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приемов граждан — где, в том числе, собирают предложения в народную программу партии.

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