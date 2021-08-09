Тюмень, 9 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Тюменской области на выборы в Госдуму РФ восьмого созыва выдвинулись 15 кандидатов и 347 — в региональную думу седьмого созыва. Об этом сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин на пресс-конференции.

Все на выборы!

Правом голоса обладают почти 1,13 млн тюменцев, для избирателей откроются около 500 участков, которые будут работать 17, 18 и 19 сентября.

Своих представителей выдвинули такие партии, как «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», «Партия РОСТА», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Новые люди».