Тамбов, 9 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В городе Жердевка Тамбовской области начинается строительство закрытого плавательного бассейна, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Финансирование строительства в этом году превысит 70 млн рублей.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в райцентре Жердевка начинается строительство закрытого плавательного бассейна. Сегодня, 9 августа, по результатам торгов определился подрядчик — тамбовская фирма ООО «Спецтехнология». Планируется, что первых посетителей новый бассейн примет в 2022 году.

Власти отмечают, что жители Жердевки не раз обращались к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой рассмотреть возможность строительства такого объекта, и он откликнулся на их обращение и привлек необходимые ресурсы.

«Для занятий физкультурой и спортом в области имеются все условия. Сейчас работает порядка 4300 спортивных объектов. Благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Демография» в последнее время каждый год появляется около десятка новых. Так, в прошлом году построено полноразмерное футбольное поле в Мичуринске, завершена реконструкция беговых дорожек в Знаменке, появились малые спортивные площадки в Гавриловском, Никифоровском, Пичаевском, Рассказовском, Уметском районах. Из крупных объектов мы планируем ввести в этом году современный комплекс в Мичуринске, бассейн в Котовске, пришкольный стадион в Пичаево. Сейчас приступаем к строительству бассейна в Жердевке, который планируется к открытию в следующем году», — сказал Александр Никитин.

В строящемся бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Финансирование строительства на 2021 год превысит 70 млн рублей — средства федерального и областного бюджетов.

По мнению губернатора, для любого райцентра такой спортивный объект станет поводом для гордости, поскольку плавательные бассейны всегда пользуются большой популярностью у жителей.

«Новые спортивные объекты способствуют приобщению к здоровому образу жизни все большего количества тамбовчан и повышают качество жизни населения», — уверен Александр Никитин.

Одна из целей реализации национальных проектов в регионе — повышение численности жителей, регулярно занимающихся физкультурой, до уровня 55% в 2023 году. На сегодняшний день в Тамбовской области этот показатель превышает 53%, что является одним из самых высоких в ЦФО.