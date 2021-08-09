В райцентре Жердевка Тамбовской области построят плавательный бассейн
Тамбов, 9 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В городе Жердевка Тамбовской области начинается строительство закрытого плавательного бассейна, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Финансирование строительства в этом году превысит 70 млн рублей.
По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в райцентре Жердевка начинается строительство закрытого плавательного бассейна. Сегодня, 9 августа, по результатам торгов определился подрядчик — тамбовская фирма ООО «Спецтехнология». Планируется, что первых посетителей новый бассейн примет в 2022 году.
Власти отмечают, что жители Жердевки не раз обращались к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой рассмотреть возможность строительства такого объекта, и он откликнулся на их обращение и привлек необходимые ресурсы.
В строящемся бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Финансирование строительства на 2021 год превысит 70 млн рублей — средства федерального и областного бюджетов.
По мнению губернатора, для любого райцентра такой спортивный объект станет поводом для гордости, поскольку плавательные бассейны всегда пользуются большой популярностью у жителей.
Одна из целей реализации национальных проектов в регионе — повышение численности жителей, регулярно занимающихся физкультурой, до уровня 55% в 2023 году. На сегодняшний день в Тамбовской области этот показатель превышает 53%, что является одним из самых высоких в ЦФО.