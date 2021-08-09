Минск, , 18:59 — REGNUM «С 1 сентября начнём действовать и смотреть, что в школах творится, что в вузах творится. Мы больше не будем растить там противников нашего государства», — заявил 9 августа Александр Лукашенко.

В ходе мероприятия «Большой разговор с президентом» он снова подверг критике качество белорусских учебников. Лукашенко потребовал внедрить в белорусском обществе некий «стандарт».

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«Мы наведём порядок и установим стандарт, который все обязаны соблюдать», — заверил руководитель постсоветской республики.

Обращаясь к своим министрам, он сказал: «Мне нужен результат».

«Образование — наиважнейший вопрос», — сказал Лукашенко. Он также отметил, что система образования — это «самый больной вопрос».

При этом он констатировал: «У нас нет ни в школе порядка… Главное — в школе».

«Со студентами «проще работать, но и там недорабатывали», — добавил Лукашенко.

Внезапно Лукашенко переключился на тему здравоохранения. Он пообещал, что в сферах образования и здравоохранения будет «наведён порядок».

«У нас есть пробелы и среди родителей. И после вчерашних событий родители поняли, что могут потерять», — сказал Лукашенко.

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По его словам, восстановленная в постсоветской Белоруссии практика идеологической обработки населения («политпроса») по четвергам была бездарно провалена. Исправить положение Лукашенко поручил известному белорусскому охранителю Вадиму Гигину.