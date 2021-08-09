Варшава, 9 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Павел Капала, один из разработчиков Cyberpunk 2077, стал главным дизайнером геймплея для игры Fable. Об этом 9 августа сообщает «Игромания».

Постер компьютерной игры Fable

https://twitter.com/Pawel_Kapow/status/1424085690195791872

Согласно анкете разработчика на LinkedIn, он займётся «созданием и внедрением боевой системы». Как скоро Капала начнёт работу в Playground Games — пока неизвестно.

Добавим, что Fable — это ролевая игра, которая станет либо продолжением, либо перезапуском одноимённой франшизы. По данным различных источников, её релиз намечен на 2023 год.