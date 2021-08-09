Екатеринбург, 9 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксированы ещё 522 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Для сравнения, 2 августа 2021 года в регионе обнаружили антирекордное число носителей SARS-CoV-2 — 527 человек за сутки. Всего подтверждено 112 093 случая заражения коронавирусом.

169 новых ковид-пациентов проживают в Екатеринбурге, 353 — в других муниципалитетах области.

Как сообщало ИА REGNUM, регион принял рекордную партию вакцины от коронавируса.