Москва, , 18:53 — REGNUM Страны Запада пытаются использовать международные структуры, в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы помешать проведению выборов в Госдуму. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Вы видите, что к нашим внутренним делам, особенно к выборам, сейчас проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших «западных партнеров». Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того Бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — цитирует слова министра иностранных дел ТАСС.

«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее [страны Запада] хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры», — подчеркнул Сергей Лавров.

Сергей Лавров отметил, что партия «Единая Россия» активно занимается международными делами. «Наши выборы — наше внутреннее дело. У нас есть конституция, законы, процедуры, механизмы обеспечения объективного подсчета голосов», — добавил он.

В федеральную часть списка единороссов по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА РЕ, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.

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