Дзержинск, Нижегородская область, 9 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух безработных жителей города Дзержинска, которые организовали крупную наркоплантацию на территории Павловского района Нижегородской области.

Publicdomainpictures.net Конопля

Следствие установило, что 32-летний и 30-летний ранее судимые мужчины весной посеяли имевшиеся у них семена конопли в биоразлагаемые горшки для рассады.

А после того, как те дали всходы, злоумышленники выбрали труднодоступный участок местности и высадили там 267 кустов каннабиса.

В полиции отмечают, что дзержинцы успели выполнить на своей наркоплантации большой объем работ по культивированию конопли: организовали ирригационную систему, регулярно пропалывали конопляное поле и подкармливали удобрениями для повышения урожайности, а также установили на деревьях фотоловушки, чтобы отпугивать диких животных.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы с последующим ограничением свободы на срок до двух лет.