Бишкек, 9 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Сотрудники милиции и госкомитета нацбезопасности сегодня, 9 августа, эвакуировали персонал, арендаторов и посетителей из ЦУМа «Айчурек», расположенный в центре столицы Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Также людей вывели из здания ГУМа, стоящего напротив.

Поводом для этого послужило поступившее в милицию сообщение о подозрительной женщине в черном одеянии с пакетом в руках, которая, возможно, готовится устроить теракт в ЦУМе.

Правоохранители выставили вокруг торгового центра оцепление. Здание магазина проверили саперы, но взрывчатку или подозрительные предметы не обнаружили.

После этого, спустя почти три с половиной часа, оцепление сняли и разрешили людям вернуться в ЦУМ и ГУМ.

Спецслужбы Киргизии сообщили о том, что информация о захвате заложников в ЦУМе «Айчурек» оказалась ложной, и теперь силовики занимаются розыском лиц, сообщивших о возможно готовящемся теракте.