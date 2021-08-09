Минск, 9 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Новый кредит попросил Москву предоставить через Евразийский банк развития президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 9 августа в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отметив, что МВФ отказал Минску в кредите, который белорусская сторона просила для борьбы с пандемией, потому что «наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги», Лукашенко сказал:

«Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк — были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией».

Он пояснил, что белорусские власти уже потратили полтора миллиарда долларов на лечение людей.

Владимиру] Путину сказал, если бы (Белоруссии перевели деньги в кредит — прим. ИА REGNUM) через Евразийский банк». Лукашенко «Поэтому мы благодарны были бы: я [президенту Россиисказал, если бы (Белоруссии перевели деньги в кредит — прим.) через Евразийский банк».

Напомним, Минск год с лишним назад запрашивал у МВФ кредит в размере $940 млн для борьбы с пандемией. Однако фонд выставил Минску условия, которые белорусские власти не устроили.