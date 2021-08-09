Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Некоторые из иностранных подрядчиков, помогавших США во время «вечной войны» в Афганистане, были перемещены в Дубай, ОАЭ, без возможности вернуться домой и без определенного плана на будущее. Об этом 9 августа сообщает Associated Press.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

После внезапного решения Штатов вывести войска из Афганистана, под удар попали «помощники» США из бедных стран — не наемные солдаты, а те, кто в течении десятилетий убирался, готовил, строил и выполнял технические задачи на военных базах американцев.

Многие из этих рабочих были не готовы к экстренной эвакуации и не купили заранее билеты домой на Филиппины. Теперь они застряли в отелях Дубая, так как множество рейсов отменены из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Эксперты отмечают, что хаотичный уход материально-технического обеспечения Пентагона обнажает неприятную правду о приватизированной системе, давно страдающей от бесхозяйственности. Эта система в значительной степени финансируется американскими налогоплательщиками, но находится вне сферы действия американского закона.

«Это та же ситуация, которая затрагивает иностранных подрядчиков по всему миру, людей, которые мало понимают, куда они едут. Они сталкиваются с неопределенным отношением после прибытия на новые места», — сказал Энтони Кордесман, аналитик по вопросам национальной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Неизвестно, сколько именно человек осталось за границей после эвакуации, но журналист Associated Press видел не менее десятка филиппинских подрядчиков инженерно-строительной компании Fluor, застрявших в отеле Movenpick в старом районе Дубайского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена согласилась вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших на США в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их визовых заявлений. Решение принято из-за опасений, что афганские граждане, помогавшие американским войскам, будут убиты талибами (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ), когда США окончательно покинут Афганистан.