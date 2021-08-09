Москва, , 18:31 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что партии «Единая Россия» предстоит реализовать много проектов в разных отраслях, и все они должны быть направлены на благо страны.

Сергей Шойгу Mil.ru

Об этом Серей Шойгу заявил на торжественном открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», прошедшем в Москве в понедельник, 9 августа.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Шойгу рассказал об истории создания партии, вспомнив, как трудно было работать в 1999 году, когда, по его словам, «никто никому не верил», и о том что при создании партии «Единство» ее рейтинг находился за пределами статистической погрешности, составляя менее 3%.

«Сегодня намного тяжелее, потому что груз ответственности за все то, что делает партия огромен. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который набран сегодня, надо поддерживать. Надо внедрять, приводить в жизнь все новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны», — заявил Сергей Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК заверил федеральный избирательный список партии 11 июля. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

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